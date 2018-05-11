〈南部〉購物袋傳用 永康25家超商開跑

2018-05-11

〔記者萬于甄／永康報導〕台南市環保局響應減塑政策，推動「袋袋相傳」迄今兩年，今年把觸角延伸至超商，從永康區廿五家便利商店起跑，環保局在超商內放置二手環保袋取用及捐贈點，讓民眾可把使用後的紙袋、塑膠袋等，留給下一位民眾使用，隨手做環保。

環保局擴大二手購物袋取用點

民眾近期若前往全家便利超商，可發現店內收銀台附近多了一個方形抽屜，而抽屜內放的是大家捐贈的紙袋、塑膠袋等。

環保局統計，陸續蒐集到五萬四千多個二手購物袋，每個環保購物袋重複使用率達百分之百，不少民眾用過的二手購物袋，都能再重複給下一位民眾使用，有效減少新塑膠袋的使用率，因此，今年與永康廿五家便利超商合作，擴大二手購物袋的取用點。

民眾也認為，若超商有二手購物袋可使用，需要時就不用另外花錢，相當貼心，且減塑是可以慢慢習慣的事情，以往到飲料店買飲料，一杯就有一個塑膠袋很方便，而現在塑膠袋雖需另外加購，但現有許多能重複使用的環保杯袋，做得也很精緻可愛。

回捐幸運環保購物袋 可抽獎

為推動環保購物袋，環保局推出市民回捐幸運環保購物袋，即可參加百元禮券抽獎活動，民眾使用有QR Code履歷的幸運環保購物袋後，用完再捐回重複使用即可參加，預計今年八月及十一月會各舉辦一次抽獎，每次將抽出四十位幸運民眾，相關訊息可洽台南市環保局網站查詢。