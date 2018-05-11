〈南部〉9歲童游泳維持生命 總統讚生命鬥士

2018-05-11

疑似玻璃娃娃 身體成長速度慢

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市新甲國小九歲生命鬥士孫翊倫疑似玻璃娃娃，迄今找不出病因，身體成長速度慢，擔心壓迫器官致命，仰賴游泳維持生命，他甚至擔心突然離去，寫下生前遺書，要跟大家說再見，令人揪心；總統蔡英文鼓勵他是生命鬥士，孫母感恩孩子際遇，看到很多恩典，感受社會溫情。

總統承諾 整合醫療資源給予協助

總統蔡英文日前親自到校鼓勵他，稱讚他是生命鬥士，由於他查不出病因，也無法列為罕病，家人擔心生命驟逝，總統承諾將整合醫療資源，給予最大的協助，並邀請他與家人到總統官邸參觀，讓他與家人留下美好的回憶。

孫翊倫疑似基因突變，成骨發育不完全，全身只有頭部正常，九歲身高一百多公分、體重只有十三公斤，醫師認為存活率不高，但他卻堅強活下來，脊椎彎曲七十度，無法正常走路。

成績平均90分 台語演講全市第二

孫母為了照顧他，每天到校陪讀，他也在母親的鼓勵下努力學習，在校成績平均九十分，台語演講比賽拿下全市第二名，他有自信也不服輸，只要有人嘲笑他，他會告訴對方除了身體不好，其他部分他絕對不會輸。

有時有人會戳他的背，他會發揮創意大反擊，告訴對方他的背藏了很多的變形金剛，戳背惹他生氣就會出動變形金剛攻擊，勸對方到時候不要後悔，嚇得同學不敢再欺負他。

擔心突然離去 寫下生前遺書

孫母表示，他是老天爺給的孩子，人生際遇認識很多貴人，看到很多愛的恩典，孩子也感受關愛，很珍惜這個時刻，擔心有一天突然離去，來不及跟大家說再見，寫下生前遺書交代媽媽，要記得幫他跟大家道別，但她相信只要不放棄就有希望，希望社會能伸出援手，帶給孩子活下去的力量。