〈南部〉捷運凹子底站旁 將建複合商業大樓

2018-05-11

富邦投資278億 創造6千工作機會

〔記者葛祐豪／高雄報導〕富邦人壽今年三月以權利金七十八億餘元，取得高雄市「捷運凹子底站旁商業區開發案」（舊龍華國小）七十年地上權開發權利，昨天正式與市府簽約，將再投資二百億元，明年底前興建複合式商業大樓，預估可創造六千個工作機會。

市府可收取70年租金21億

高雄市財政局強調，這起地上權開發案，富邦人壽將再投入二百億元開發，每年增加高市府房屋稅八千萬、營業稅二．一億、營所稅五．九億的稅收。高市府除可獲得開發權利金七十八億七八○萬元，並可收取七十年的租金二十一億元，用來挹注市政建設財源。

富邦人壽副董事長林福星指出，富邦人壽以實際行動參與高雄發展，這塊地位於高雄市博愛二路及大順一路口，是北高雄的精華區，土地面積一萬一千六百餘坪，含地下室的可興建樓地板面積達十五萬坪。

預計明年底前動工 興建期為5年

林福星說，富邦人壽預計興建大型複合式商業大樓，樓高目前未定（外傳四十二層），大樓內涵蓋百貨公司、飯店旅館、電影院、水族館等，預計明年底前動工，興建期為五年。

富邦人壽評估，這塊地緊鄰捷運凹子底站、凹子底森林公園，未來又有輕軌經過，具備雙捷運交會的交通優勢，可望吸引大量上下班通勤與觀光人潮，帶來商機，預估全案投資報酬率達五％。

林福星強調，富邦人壽現有內外勤員工三萬人，大樓未來完工後，大部分的後勤人力將移到高雄。

高雄市代理市長許立明指出，市府從十一、二年前起，透過市地重劃打造凹子底森林公園，營造優質生活環境，本案列為高雄市重大投資的指標，市府會全力協助。

業界指出，富邦人壽大樓完工後，將與不遠處的義联集團「義享天地」投資案、漢神巨蛋連成一氣，成為高雄市的明星商圈。