〈南部〉墾丁里長違建傳動工 墾管處：查無實證

2018-05-11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁大街違建問題長期受關注，被視為指標性違建，墾丁里長張昌益所有的墾丁路三○二號，前年遭部分拆除後，最近被踢爆重新「動工」，墾管處強調，五月一日才前往稽查，並無增建或施工，屋主如確實違規將移送法辦。

墾丁路三○二號自二○一六年六月拆除後，曾被民眾發現運進水泥及磚塊試圖重建，經墾管處制止，當時張昌益強調為了公共安全及墾丁大街門面美觀，僅進行結構修補未重建，近期又被民眾檢舉「動工」。

恆春律師張怡指出，不少當地民眾檢舉，指稱張里長的違建又開始動工，還有看似剛砌好的磚牆，墾管處卻堅稱沒有異常，是否認真比對現場跟當時拆除後的差異？

針對外界質疑聲浪，墾管處昨特地發文澄清，強調該違建自二○一六年拆除後，即不定期巡查列管，曾於當年法院現勘時發現有紅磚進場情事，經制止停工至今。

若拆後重建 移送法辦

墾管處企劃課指出，日前接獲檢舉後，於五月一日至現場勘查，現場查無增建、重建施工行為，倘違建有重建、增建行為，將依違反建築法「拆後重建」規定，查報違建及移送地檢署偵辦，歡迎全民監督違建。

張昌益低調表示，建築結構已經損壞，無法做任何使用，當年簡單補強，避免影響隔壁合法飯店結構後，都未再進行工程，僅將原在屋內的門窗、衛浴設備放回儲放。