〈南部〉黃槿樹砍到剩兩隻手 開罰包商

2018-05-11

不當修剪 山海圳綠道樹蔭沒了

〔記者蔡文居／台南報導〕台江山海圳綠道經地方長達十二年的推動，已獲列入國家綠道計畫，台江流域志工卻發現，山海圳綠道位於和順工業區路段的黃槿樹，最近遭到公部門不當修剪，有的只剩「兩隻手」，綠道沒有了樹蔭，炎炎夏日要如何散步？質疑公部門修樹開倒車。

水利局表示，經通報後查證確實修剪幅度超過市府規定的廿五％上限，但並未砍頭，僅留存枝葉較少，判斷不致造成黃槿樹死亡，未來將可逐漸恢復以往的茂密程度，因修樹作業已多次宣導，承包廠商仍出現缺失，後續將依契約規定進行違約金罰款，原則比照工程查核扣點核算，約二千元。

水利局：未來修樹將會同專家

水利局表示，鑑於山海圳綠道為台南重要市政建設，也是市民高度使用的運動休閒路線，未來修樹必須經過專家學者現勘指導及邀請地方里辦公處及台江ＮＧＯ會同， 修樹計畫經水利局核准後，才進行修樹。

社大台江分校表示，由台江流域社群倡議推動的台江山海圳綠道，從台江國家公園，沿著嘉南大圳直到烏山頭水庫，台南市政府也列為旗艦計畫，日前並獲行政院列入國家綠道計畫。

河川志工表示，山海圳綠道黃槿樹遭不當修剪，在炎夏到來之際，長達一公里多的綠道變成沒有樹蔭，建議市政府進一步訂定修樹規則，應以維持人行有樹蔭為原則，才能營造一條有林蔭的綠色隧道。