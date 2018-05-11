〈南部〉外來種亞洲錦蛙 入侵台江國家公園

2018-05-11

族群數持續擴張 學者憂危害生態

〔記者蔡文居／台南報導〕外來種亞洲錦蛙因天敵少，在台灣的族群數有持續擴張趨勢。台江國家公園委託學者專家進行兩棲爬蟲類調查，於前天意外在城西防風林發現亞洲錦蛙，顯示其已入侵城西防風林，而且也是最靠近海邊的一次，學者納悶牠們怎麼過來的，憂心恐對當地生態造成危害。

台江公園保育課：將進一步監測

台江國家公園保育課長王建智表示，將先進一步進行監測調查，後續再決定如何來處理。

台江國家公園委託中華民國環境教育學會莊孟憲老師團隊進行台江地區兩棲爬蟲類調查，於五月九日在城西防風林一帶意外發現一隻亞洲錦蛙。無獨有偶， 當地志工吳瑞昌也在同一天發現三隻。

棲息內陸 首度在海邊防風林發現

該調查計畫協同主持人、台南大學生態系主任張原謀表示，亞洲錦蛙自從在台灣被發現後，這些年來的發現紀錄，都是在比較內陸的地方，並沒有在靠海邊這麼近的地方發現過，當下他也感到很訝異，之前在城西防風林研究調查都沒發現過，到底牠們是怎麼來的，實在令人費猜疑。

亞洲錦蛙於一九九八年首度在高雄被發現，目前其分佈範圍逐漸擴散，包括嘉義、雲林及南部地區都可見其蹤跡。他說，很多人看到也會予以移除，但城西防風林屬台江國家公園特別景觀區，依國家公園法，即使是外來種，未經申請也不能隨便移除，以免觸法。

張原謀表示，亞洲錦蛙體型約與黑眶蟾蜍相當，其叫聲就像牛叫聲一樣大聲。國外的研究發現牠們是可以生活在半淡鹹水環境，雖然其皮膚有毒，但碰觸到就跟碰到蟾蜍一樣，不致有過大的過敏反應，外界的說法有些是言過其實。雖然憂心亞洲錦蛙會對當地生態環境造成危害，但仍得進一步監測調查，才會有完整的了解。