〈南部〉中央加碼現金 許立明︰無法解決少子化

2018-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕生育政策成為高雄市議會總質詢焦點，高雄市代理市長許立明感嘆說，衷心期盼中央勿以加碼現金的福利式方法，解決人口少子化問題。

許立明表示，過去因為選舉造成各縣市競逐加碼，但生育率仍創新低，顯示現金福利加碼對人口少子化和老齡化，均無助益。

許盼採取全國一致性政策

許立明感嘆說，他衷心期待中央五月公布的不是現金加碼政策，而是為全國生育和托育福利，採取全國一致性政策。

高雄市從今年元旦起，提高生育津貼，從原本頭胎、第二胎六千元，改為頭胎一萬元、第二胎二萬元，第三胎則維持四萬六千元，但預計明年調降為三萬元。

議員︰考量財政及福利排擠性

議員羅鼎成昨天質詢說，現金福利對提高生育率雖具激勵作用，但考量財政規劃及福利排擠性，針對某市長初選參選人提出「養育一六八政策」，主張第一胎補助一萬元，第二胎補助六萬元，並且連續兩年提供每月八千元養育津貼，他質疑並要求財政局和社會局說明。

財政局長簡振澄表示，短期可能有激勵作用，但一年將增加二十億元的財政負擔，除非有二十億元的建設不做，才有財政的空間。

社會局長姚雨靜說，規劃更多的現金給付，確實有誘因，但現金發放不足以支持家長養育子女的負擔，期待以服務取代現金福利，避免對其他福利政策產生排擠。

姚雨靜指出，中央正研議於本月份公布生育或育兒相關補助的加碼，衛福部全力爭取財源中，加碼將採全國各縣市一致性。