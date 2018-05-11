〈南部〉收費比照公幼 屏東非營利幼兒園25日抽籤

2018-05-11

每月3500元上下 21日起登記

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣公立幼兒園比例不到四成，家長搶破頭，全縣今年有半數公幼要抽籤，統一在昨天舉行，現場幾家歡樂幾家愁，教育處呼籲，沒有抽中的家長可考慮非營利幼兒園，收費比照公幼，每月收費約三千五百元上下，五月廿一日至廿四日登記，廿五日抽籤。

55所公幼昨天抽籤 僧多粥少

屏東縣一○七學年度國小附設幼兒園有一○九所，招生數一千九百三十八人，本月七日至九日登記，每人只能登記一所，登記超過該園招生數就必須抽籤，今年有五十五所附幼昨天公開抽籤。

往年向來搶手的屏東市仁愛國小附幼，今年新生招收六十五名，身心障礙、低收及中低收、原住民幼兒、中度身心障礙者子女、教職員子女、兄姊已讀該校等，可優先入園，該部分錄取五十四人，剩餘十一個名額開放四歲一般幼兒，共廿三人抽籤。

昨天的抽籤作業由仁愛國小校長許嘉政主持，先確認所有登記幼兒的名字，都摺好放入籤筒，再請在場家長自願上台協助抽籤，隨抽隨唱名，寫到錄取名單上，最後現場受理報到。

「真是鬆了一口氣！」徐姓媽媽說，一心想送四歲兒子上公幼，還好第二個就被抽到，這樣減輕不少費用負擔；另位魏姓媽媽沒有抽中，失望不已，「私幼每月動輒一、兩萬元」，盼政府增加公幼名額，重視三、四歲幼兒的就學需求。

教育處學前教育科表示，非營利幼兒園今年新增三所，全縣共有七所招生，招生數三百八十五人，而收費、師資都比照公立，教育處也將盡快讓公私幼比達到四比六。