〈台北都會〉悠遊卡數位付 最快第三季上路

2018-05-11

繳停車費、水費與學雜費等市政規費

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司為拓展行動支付與網路交易市場，預計今年第三季將推出僅限於網路交易的數位悠遊卡「數位付」，是不需要綁定信用卡的網路電子票證，第一階段將先在台北市政府的智慧繳費平台APP「PAY TAIPEI」試行，先讓民眾可繳交停車費、自來水費與學雜費等市政規費。

僅限於網路交易 單筆上限一千元

悠遊卡公司指出，數位付未來推出後，需先用實體悠遊卡片以姓名、手機號碼、身分證字號等資料，進行實名登記來開卡，但數位付不具備搭捷運、公車等實體卡功能，而是將卡片上的卡號作為網路帳號來使用，將是一種僅限網路支付的數位電子票證，專用於線上繳費、網路購物，金額則比照一般悠遊卡，單筆上限一千元。

悠遊卡公司協理周美里表示，數位付的目標是在網路市場廣泛使用，但第一階段會先做測試，預計先從PAY TAIPEI上繳交市政規費開始，預定今年第三季就能上路。

雖數位付發展尚早，但周美里指出，當前悠遊卡最積極拓展的行動支付，當屬與金融卡的綁定，民眾向銀行臨櫃或網路銀行申辦帳戶連結後，可提供申辦悠遊卡的使用者，從金融卡帳戶自動加值，讓不使用信用卡的民眾，也能透過金融帳戶加值，就算是未成年民眾，也能綁定父母的金融卡，目前這項業務獲民眾反映最佳。