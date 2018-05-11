〈台北都會〉國中小校長遴選 北市府：失去專業、民主

2018-05-11

市府：教師、家長主導人選

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台大校長遴選風波不止，讓校長遴選制度受到關注。北市教育局昨赴市議會進行專案報告，指校長遴選制度實施近廿年陸續浮現問題，「失去以專業、民主方式遴選校長的美意」，教師、家長遴選委員「主導」校長人選，遴選委員會實質功能削弱，七月將著手修法，擬把專家學者遴選委員代表一人增至三人。此舉卻遭到教師會與家長會打臉，誓言反對到底。

校長遴選制度從兩千年正式實施，現行北市國中、小校長遴選委員會有十三人，分別為家長、教師、校長、市政府的代表各三人，以及專家學者代表一人；目前教育局正辦理國中、小校長遴選，預計六月結束。

議會教育委員會昨召開「現行校長遴選制度」等專案報告，教育局每學年進行檢討。教育局長曾燦金說，高中職、國中小校長遴選制度各一套，但兩個遴選會委員皆是十三人，高中職的專家學者代表有四人，國中小僅一人，這幾年討論要增加人數比例，專家進來後，讓學校本位色彩減少。

教委會第二召集人、市議員厲耿桂芳說，有家長會直接打電話指定要哪位校長，校長人選被家長會主導，令人難過，以致校長看重人情、經營人際關係，不像以往校長是受人尊敬的。

7月啟動修法 擬增學者專家委員

曾燦金說，目前正進行校長遴選作業，預計七月啟動修法，計畫修正台北市國民中小學校長遴選自治條例的法規，同時為留任優秀校長人才，評估增加第二階段第二次現職校長轉任遴選作業，也在修法時一併研議。

此外，厲耿桂芳提到，校長遴選商業化，遴選後的新校長就職典禮比排場、人數與氣勢，她要求教育局發函各校回歸簡樸。對此，曾燦金允諾會要求學校檢討，發文提醒校方。

教師會、家長打臉 誓言反對

北市教師會理事長徐欣怡說，國中、小校長不是要選得獎的優秀校長，是要適合學校特色的人選，教育局擴增專家學者代表，只是「稀釋」家長、教師比例，沒必要也不合理。不具名國小家長會副會長說，小學生不懂行政事務，當然要靠家長，她會反對到底。