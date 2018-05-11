〈台北都會〉前瞻挹注近億 新北公有市場耐震補強

2018-05-11

10座市場進行結構體檢

〔記者葉冠妤／新北報導〕為增加公有市場的耐震能力，新北市政府獲「前瞻基礎建設」補助近一億元，將加速公有市場建物的耐震補強，預計今年先完成三重區光明、新莊區第一、瑞芳區第一、永和區溪州等十座市場的結構體檢，逐年補強結構讓老舊市場脫胎換骨，也保障消費者購物安全。

市府市場處指出，從二○一四年開始，針對一九九九年以前建造的廿八座公有市場進行耐震評估，已完成十三座補強、五座詳評作業、十座初評作業。

6千萬助林口市場重建

為了加速補強及安全評估，市府爭取「前瞻基礎建設—公共服務據點建物補強重建計畫」補助經費，共獲得十座市場耐震詳評作業補助款四百萬元、三座市場耐震補強計畫補助款二七○四萬元及一座市場耐震重建補強計畫六二五○萬元，總計補助款高達九三五四萬元。

新北市長朱立倫表示，林口市場興建至今已超過四十年，建築老舊、鋼骨結構鏽蝕嚴重，透過這次的補助，規劃將林口市場重建為多功能市場大樓，一方面強化傳統市場的結構安全，同時美化市場的面容。

市場處處長謝俊隆說，預計今年完成三重區光明、中央、新莊區第一、蘆洲區長安、中和區民享、永和區溪州、萬里區、瑞芳區第一、貢寮區澳底、深坑區共十座公有市場結構體檢，並逐年補強結構，提高建築物的耐震強度，同時不定期辦理衛生、消防公安稽查等，讓民眾「買得放心、逛得安心」。