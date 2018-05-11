〈台北都會〉只修補未刨鋪 社區聯外道如「月球表面」

2018-05-11

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂區富景天下社區對面、從麥金路通往壯觀里約一．八公里長的聯外道路，開通廿餘年來，柏油路面多處破損、龜裂，凹凸不平宛如「月球表面」，屢屢發生騎士摔車意外，雖多次修補，卻從未全面刨鋪，相關單位昨天現勘，地主代表允諾會盡快維護，不排除把土地所有權移轉給基隆市政府，改由市府維護。

市議員莊錦田、壯觀里里長楊添發指出，這條聯外道路從一九九四年開發，早年僅七百餘戶，現在壯觀里已有十多個大型社區、二千三百多戶，車輛往來頻繁，但路面到處補丁，婦女和孕婦都不太敢走。今年東北季風過後，路面狀況更惡劣，已造成多起摔車意外，甚至有民眾因此脊椎受傷住院。

市府工務處長張元良表示，這條道路屬於建築基地的私設道路，不符合既成或現有巷道，市府評估重鋪路面要三千萬元，做路基改善至少要五千萬元，負擔太沉重。

市長林右昌說，這條路當初是北台科技園區業者以運輸業停車場整地違規開闢的，經費不是最大問題，市府也願意修護，但法律規定不行，已要求地主自行修補並請立委協助。

立委蔡適應服務處昨邀集相關單位現勘，由於地主在附近有一塊地要開發，地主代表初步同意陸續修復破損路面，等開發計畫完成後再研議土地所有權委託管理方案，由公權力介入維護。