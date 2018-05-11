〈台北都會〉擺脫「爛路王」 基隆幹道養護材料抗酸雨

2018-05-11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市道路曾被評為「爛路王」，市長林右昌爭取營建署更改評比方式，市府工務處長張元良昨在市議會則強調，幹道和示範道路將不再使用再生瀝青，為減少酸雨對道路侵蝕，今年起示範道路的瀝青將加入一％石灰抗酸，孝二路先示範實施。

孝二路先實施瀝青加石灰

張元良說，中央大學名譽教授、道路工程專家林志棟建議在瀝青中添加一％的石灰抗酸，市府今年將在示範道路材料中加入石灰，孝二路最先實施。

昨市長施政總質詢時，市議員莊錦田、徐莉莉和楊秀玉都關切基隆「爛路王」議題。莊錦田說，麥金路富景天下通往壯觀台北社區道路，坑坑洞洞無法改善，是基隆爛路王，要求市府改善；徐莉莉也關心中正區中正路等道路不平問題。

楊秀玉表示，基隆港區或貨櫃場周邊道路，包括中山一、二、三路，基金路、麥金路，明德一、二、三路等被貨櫃車蹂躪，道路評比都列最後一名，要求林右昌硬起來，由公路總局接管、養護，否則就把連接港區和貨櫃場的道路禁止大貨車通行，逼中央就範，才能擺脫「爛路王」的罵名。

林右昌回應，市區道路如果都交給公路總局維護管理，有可能無法即時維護，還要整體評估。

再生瀝青黏滯性差 幹道不用

張元良說，基金一、二、三路今年十月將交給公路總局維管，會做調撥車道來改善壅塞；至於改善道路品質，目前道路鋪設都添加卅％再生瀝青，比較環保，但再生瀝青黏滯性較差，新料和再生瀝青價差卅五％，未來載重量大的主要幹道及示範道路必須使用新料，不用再生瀝青，以提高道路耐用強度。

基隆市為改善路平，每年都做一至二條示範道路，除了路基改善，刨鋪路面十公分厚也比一般道路多一倍，管線汰換、人手孔蓋降埋，改善後兩年禁挖，已完成仁一路、信一路和中正路。