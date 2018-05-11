〈北部〉「總統西瓜」入產季 鳳林警啟動護瓜

2018-05-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年五、六月，全國聞名的「花蓮大西瓜」陸續上市，品質好價格高，其中花蓮最大的西瓜產地鳳林中心埔瓜田，是國宴上「總統大西瓜」的故鄉，警方昨起啟動「護瓜」勤務，即日起到六月三日每天夜間組合警力巡邏，保護瓜農心血及收入。

鳳林警分局長王國峯說，今年規劃的護瓜勤務即日起展開，將產區劃成三個區域，中心埔由長橋、萬榮所組合警力負責；箭瑛大橋下方由鳳林所負責；第三區兆豐農場後方至中興橋由南平、西林所負責巡邏；偵查隊警力則複式加強警力不足的空隙時段，再搭配不定時路檢及擴大臨檢，於主要出入口設攔檢點，進行區塊封鎖性攔檢盤查，偵查隊會針對可疑的西瓜行口做出貨量訪查，防止西瓜銷贓，保障農民財產安全。

鳳林中心埔西瓜產區靠近花蓮溪，面積六百八十公頃，栽種的大西瓜品質優良，平均每顆大西瓜重達卅台斤，高檔瓜市價一顆甚至逼近千元，每年產值約一點五億元。總統蔡英文在二○一五年、一六年到瓜田挑選小西瓜繫上紅色絲帶，長成「總統瓜」；蔡英文就職國宴上宴請國內外貴賓，也採購中心埔瓜作為國宴甜點材料，「總統瓜」之名不脛而走！

獲全台第一張西瓜產銷履歷的鳳林瓜農邱邦融說，因為「總統瓜」讓產區知名度大增，但今年因天氣日夜溫差大，西瓜著果率偏低「估計產區減產約一到二成」。

他說，由於產量變少，農民也只能寄望價格比往年更好來彌補損失。

鳳林西瓜產地與警方於每年五月間執行的「護瓜勤務」，從民國一百年至今已連續七年。邱邦融說，以前瓜農擔心小偷，白天農事累得半死，晚上還得開車到黑漆漆的西瓜田工寮睡覺，就是怕西瓜有些許閃失，遭人連夜搬走，近年來因警方協勤，瓜農的心理壓力減輕很多。