〈北部〉兼兩職獨力養家 林許鑾獲選模範母親

2018-05-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「最佳的母親節禮物！」宜蘭縣礁溪鄉七十四歲鄉民林許鑾，丈夫因病早逝，她一肩扛起養家重擔，因家境不寬裕，年輕時日夜兼兩份工作，辛苦地將五名子女拉拔長大，昨天接受鄉公所模範母親表揚。她說，養兒育女很辛苦，但已苦盡甘來。

大女兒：最好的母親節禮物

林許鑾的大女兒林芬蓮說，媽媽為了讓她們念書，供應日常所需，一個人吞了很多苦，雖然現在中風，行動、說話不便，深知媽媽一直很愛他們，對子女而言，「媽媽獲選模範母親，是一份最好的母親節禮物」。

家住玉石村的林許鑾，十八歲嫁作人婦，與先生育有五名子女，她四十一歲那年，丈夫驟逝，突如其來的噩耗，猶如晴天霹靂，當時她上有公公要照顧，下有五名子女要養育，家裡房貸還沒繳清，家庭經濟陷入困境。

幫傭又打工 養育5子女

林許鑾咬牙苦撐，清晨五點為年長公公盥洗，再騎著單車出外幫傭、打掃，下午轉赴工廠工作，早上八點出門，晚間九點才拖著疲累身軀回家，她回憶「那段日子很苦，有時沒錢買米，只能靠著番薯度日」。

林許鑾是傳統女性，從小家貧無法求學識字，但以電視中的忠孝節義故事當榜樣，教育下一代不能學壞，五個兒女都很爭氣，如今在各個領域事業有成，昨天專程陪母親出席表揚大會，一起上台領獎，全家人提前歡度母親節。礁溪鄉公所模範母親表揚，全鄉有十八人獲獎，鄉長林錫忠說，這些獲獎的母親，有的身兼父職，有的熱心公益當志工，個個含辛茹苦，一生都奉獻給家庭與子女，偉大母愛令人動容。