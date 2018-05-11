〈北部〉收回龍潭泳池挨告 陳金德反批「盜」國團

2018-05-11

〔記者林敬倫、張議晨、楊綿傑／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德指示縣府，向救國團收回礁溪龍潭游泳池土地與產權，救國團痛批鴨霸、違法亂紀，昨天還按鈴控告。陳金德認為，如果把公有財產視為自己的土地，乾脆改名「盜」國團算了，真相愈辯愈明，要告就告。

8日裁示 產權轉移宜蘭縣府

礁溪龍潭游泳池共有十三筆土地，面積兩千一百五十七坪，公告現值一億四千三百三十一萬元，政府在一九六五年透過買賣取得，二○○四年，宜蘭縣政府同意將龍潭游泳池土地所有權人，從宜蘭縣變更為中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會。

陳金德直指泳池土地所有權人是宜蘭縣，屬國有財產，當年可能因資訊不夠周全，做出錯誤決策，因此交給救國團，八日他在縣務會議上裁示，收回龍潭游泳池土地與產權，當天下午六點便完成產權轉移。

救國團批陳金德鴨霸 並提告

救國團隨後發布聲明，抨擊宜蘭縣府事前未知會，也沒有溝通，自行把別人土地變更自己所有，痛罵陳金德鴨霸；並召開記者會指控，宜蘭縣濫權違法，龍潭游泳池等十三筆土地，都是救國團購買而來，都有買賣契約書，將提出相關民事及刑事訴訟，以維護救國團合法權益。

救國團說，當年因救國團還不具有法人資格，才登記在宜蘭縣政府名下，後來民國九十三年召開專案會議時，已經確認土地為救國團所有。這十三筆土地救國團一直都有在使用當中，如果有任何爭議， 應尋求司法而不是直接變更，批評宜蘭縣政府根本是違法濫權，在事前完全不知會地主，不經溝通，更不依循法定程序情況下，將龍潭游泳池土地二千多坪換成自己所有。

陳金德反指救國團屬於社團法人，怎麼能繼承公有土地？還指救國團被質疑是政黨附隨組織，政府主管機關已啟動調查，如果仍用黨國一家心態，占用國有財產，便坐實以救國為名、行盜國之實的指控，不如改名為「盜」國團。

陳金德：透過司法釐清真相

針對救國團提告，陳金德也回應，救國團公私不分，提出的說明內容，進一步證實想把公有財產據為私產的意圖，真相只有一個，歡迎來告，盼透過司法手段釐清真相。

此外，救國團主任葛永光昨天表示，礁溪龍潭游泳池土地是救國團所買，登記在救國團名下，宜蘭縣府怎麼可以自行撤銷收歸縣有？陳金德講話無法律依據，用意識形態批評救國團，實在非常失德。