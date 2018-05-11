〈北部〉《桃園》敬鵬大火釀災 民團促徵災害應變稅

2018-05-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕敬鵬工業平鎮三廠惡火釀成六名消防員殉職、二名泰籍移工喪生，並造成空氣與水污染。昨天包括消防員工作權益促進會、桃園市產業總工會等七個團體約四十人昨天上午至市府抗議，要求應徹查敬鵬大火，並跨部門對工業安全、勞工安全及環境保護等進行檢討，更主張市府應該對廠商開徵災害應變稅。

市府：徵稅影響層面大 將與消防局研議

對此，市府新聞處長張惇涵表示，案發後市府消防局已蒐集相關資料配合調查，未來「火災鑑定委員會」召開火災原因調查會議時，將邀消防員權益促進會理事長出席；而災害應變稅茲事體大，將與消防局從長研議。

昨到場抗議的工作傷害受害人協會專員劉念雲表示，市府打算成立特種消防隊因應化學災害，但這僅是末端補救方案，並未加強源頭管理也忽視公共安全成本，出了事就要消防與醫護等公共服務單位承擔，健康損害更是市民買單，因此建議市府應向企業按生產規模徵收應變的稅收。

張惇涵說，敬鵬工業大火所造成環境污染，市府環境保護局每日都在官網的最新消息中揭露最新監測訊息，監測結果並無明顯影響。

兩名罹難移工 勞動處已認定為職災

對於公民團體的訴求，張惇涵表示，敬鵬二名罹難移工已由市府勞動檢查處認定為職業災害，已於九日下午與泰國辦事處向罹難移工家屬召開說明會，全力協助罹難者家屬辦理後續治喪與賠償事宜，勞檢處也告知資方在停工期間不得強迫員工休特休或逼員工離職，若因此而損及員工的權益，市府會依法處理。