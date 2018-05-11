〈北部〉《桃園》構築堤防 整治茄苳溪通洪斷面

2018-05-11

治理長度1.5公里 兩項工程齊下

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕茄苳溪因長期缺乏整治，二○一二年曾造成蘆竹、桃園及八德區廣達一六○公頃土地的淹水災情。水務局指出，茄苳溪因都市開發造成逕流量增加，且通洪斷面不足，每逢豪大雨經常溢流釀成淹水，經向中央爭取經費、投入五．八億元進行七項整治工程，昨天動工的兩項工程，治理長度約一．五公里，完工後可改善河段通洪斷面、提升堤頂保護並降低溢淹風險。整個整治工程預詁二○二○年三月底竣工。

里長回憶曾淹至膝 暫以柵欄阻洪水

市管河川茄苳溪全長十五．一公里，因長期缺乏整治，二○一二年六月發生的超大豪雨，曾造成蘆竹、桃園及八德區廣達一六○公頃土地的淹水災情。蘆竹區富竹里長邱朝旺說，以前大水曾淹到成人膝蓋，現在河堤設置了柵欄阻擋洪水，但五月開始將逢汛期，為防止豪大雨或颱風侵襲可能造成損失，居民們都已加強排水及防汛工作。

預計年底及明年3月 陸續完工

「茄苳溪茄苳溪橋至仁德橋治理工程」及「茄苳溪斷面十六之一至廿一之二應急工程」昨由市長鄭文燦主持動工。整治計畫從下游起點蘆竹區南竹路茄苳溪橋至上游的桃園市仁德橋，市長表示，兩項工程為經濟部水利署的「流域綜合治理計畫」，將構築堤防防止大雨氾濫出河道而成災，工程費分別為四四二八萬元及二三二五萬元，預計於今年底及明年三月完工，其中的治理工程另投入二億六九六○萬餘元徵收私有土地，兩項工程總計投入三億三七一三萬元，由中央補助六成，地方自籌四成。

鄭文燦說，茄苳溪的七項整治工程，已完成的有「中正北路茄苳橋至茄苳溪橋治理工程」及「廣福路茄苳橋上下游左岸護岸整建工程」，共投入一億四○一七萬元，昨再動工兩項治理工程，未來還將施作桃園區「仁德橋改建工程」、蘆竹區「茄苳溪與南崁溪匯流口（左岸）治理工程」及蘆竹區「茄苳溪與南崁溪匯流口（右岸）治理工程」，三項工程將分別投入一億○四五○萬元、五億二○七○萬元及六一○○萬元。