〈北部〉侯友宜跨縣反「深澳」 陳金德：媳不用教婆剪臍帶

2018-05-11

〔記者林敬倫、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜前天到宜蘭縣，與國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙同台，聯手反對深澳電廠；宜蘭縣代理縣長陳金德昨反嗆，稱宜蘭是環保模範生，新北市沒做得比宜蘭好，侯不必跨縣下指導棋，「媳婦不用教婆婆剪臍帶」。

侯友宜、林姿妙前天連袂出席反對深澳電廠地方座談會，侯友宜喊話，指宜蘭、新北是好鄰居，深澳電廠一定會對兩縣市造成污染，台電評估拿十年前生態報告，這是說不通的。

侯還酸說，中央花費一千億元蓋一座燃煤電廠，才創造○．一％備轉容量，如果把這些錢拿來做產業輔導、補助、節電等措施，哪需要花一千億元，中央政府應深思，如何讓高耗能產業轉型。

侯友宜對深澳電廠的發言，讓陳金德相當不滿。陳說，宜蘭環保立縣，向來是環保模範生，無論空氣品質維護或資源回收，均獲環保署表揚，在環境違規取締上，也比其他縣市嚴格，宜蘭縣政府對環保的堅持，各界有目共睹，不用侯友宜指導。

陳金德也質疑，新北市的環保有比宜蘭好嗎？侯友宜當過新北副市長，如果新北市的環保在各項評比沒有做得比宜蘭好，俗語說「媳婦不用教婆婆剪臍帶」，他奉勸侯好好在新北選舉，不要跑到宜蘭說三道四。

侯友宜：陳金德應該學學陳歐珀

侯友宜則回應，連民進黨籍現任立委、宜蘭縣長參選人陳歐珀，都無法接受深澳電廠的報告，不支持設立，陳金德如果有心，應該學學陳歐珀，才是真正的好榜樣。