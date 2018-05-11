〈北部〉第4次善款委員會會議紀錄逾半月未公布 議員籲更新

2018-05-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震後收到的各方善款高達廿五億元，不過善款監督委員會議紀錄、收支明細等應公開資訊許久未更新，花蓮縣議員莊枝財昨要求社會處應做好公開透明，盡速公布詳細的內容，才是對廣大捐款人負責。

官員：4月23日會議紀錄還須會簽、核章

社會處長陳玟祺回應說，四月廿三日善款委員會議紀錄目前還在跑行政程序，若完成程序就會上網公布；善款收支部份依「公益勸募條例施行細則」規定，半年公開一次即可。

莊枝財質疑，第四次善款監督委員會的會議紀錄，從開會結束到目前已半個多月，為什麼過這麼久還不公布？因為不公開、透明，導致捐款人、社會大眾對善款使用、流向屢屢發出質疑，像日前民政處長蕭明甲說感恩餐會經費打算向善款委員會申請，引發質疑後，善款監督委員會召集人張善政又說善款不能用在餐會；到底監督會議中是怎麼說的？善款不是都已經匡列好項目了？縣府想要把餐會支出拿去善款委員會申報，是不是之前就有匡列項目可支出？如今都沒有公開的紀錄，宛如黑箱作業；收支明細也從三月廿六日後就未再公布。

陳玟祺回應說，第四次會議紀錄目前還在跑行政程序，包括給各單位會簽、核章，只要跑完程序就會依期程上網公告；上一次三月十九日開會，也差不多是花兩周時間整理後上網公告；至於善款收支明細，因災民補助、捐款退款等事項忙不過來，會依照「公益勸募條例施行細則」規定，半年內公布相關捐款使用明細。

監督委員會召集人：收支半年公布一次

陳玟祺說，當初有些善款捐款人是有指定項目的，例如捐款指定舉行法會，善款使用都會依捐款人指定用途使用，有指定使用的善款支出，即不需要經過善款委員會同意，只要事後列入支出明細，不會濫用善款。

善款監督委員會召集人張善政則回應說，最近一次的善款會議中，沒有感恩餐會的提案，且他也和縣長傅崐萁談過，傅是說準備用縣府的公款支出餐會，沒有打算用善款；善款使用項目大概九成以上都定了，未來支用就依通過的項目出去，錢是一直在流動使用，也是要委員會看過後才公布，但善款委員會目前已沒有密集的開會，收支明細就依公益勸募條例規定，半年公布一次；會議紀錄也已提醒縣府盡快公告。