〈北部〉司馬庫斯聯外道 納入前瞻逾億元改善

2018-05-11

分3年施作 2020年下半年完工

〔記者廖雪茹／尖石報導〕部落人的心聲，中央聽到了！本報在二月廿八日獨家披露，新竹縣尖石鄉後山最偏遠的司馬庫斯部落，聯外道路千瘡百孔，有遊客發起一人一信請求總統幫忙改善；縣府和尖石鄉公所提案爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定一億一千七百七十萬元總經費，部落人獲悉後無不欣喜萬分，公所預估二○二○年下半年全面完工。

尖石鄉公所建設課長劉經邦表示，司馬庫斯聯絡道路六到十六K整體道路品質改善工程提案後，特別引用本報報導，爭取內政部營建署和立委高金素梅等大力支持。因此案經費龐大，得標的顧問公司提出基本設計後，須經公所、縣府和營建署審查通過，才會辦理工程招標；如作業流程順利，預估九月前後完成發包，分三年施作。

劉經邦表示，另先前已獲原民會補助四千三百萬元，辦理司馬庫斯聯絡道路零到六K改善工程，本月底決標，預計年底完工。

施工期間規劃接駁車供族人進出

為免影響遊客上山，尖石鄉公所與司馬庫斯部落初步協調，施工期間，原則上會避開寒、暑假和連續假期，自九月開始於週一到週四將封閉道路全面施作；部落為配合工程，擬規劃接駁車供族人採買和就醫，相關交通管制訊息，屆時將公告在公所和司馬庫斯旅客服務中心官網。

考量司庫聯絡道路易崩坍等路況特性，公所研擬鋪設鋼筋水泥硬性路面，並加強排水系統、邊坡及擋土牆等附屬設施，以減少雨水沖刷、切割等影響，延長道路壽命。

司馬庫斯部落長老優勞表示，族人十分感謝政府金援和本報反映民意。他並說，聯絡道路陡坡落差大，排水系統十分重要；在地族人可依經驗提供意見，參與工程監督，以共同提升道路品質。

縣府工務處表示，山地鄉除了上案核定一．一七七億元，尖石鄉錦屏那羅溪綠水廊道（青蛙石天空步道風景區）也核定四千萬元；五峰鄉市街景觀風貌形塑及街道管線整理改善計畫，核定三千九百萬餘元。三案都是中央補助八十二％，地方自籌十八%。