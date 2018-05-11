〈北部〉國軍桃園總醫院70歲 要拚醫學中心

2018-05-11

〔記者許倬勛／龍潭報導〕國軍桃園總醫院昨舉行七十週年院慶，市長鄭文燦出席表示，桃園總醫院進駐龍潭已廿二年，提供的服務已超過原本任務，成為重要的區域醫院，包括緊急醫療、社區長照、小兒科計畫等，正朝向醫學中心的方向邁進。

全市僅林口長庚為醫學中心

桃園市地區級以上醫院有卅五間，林口長庚紀念醫院為全市唯一醫學中心，國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、壢新醫院等區域醫院有八間，地區醫院則有廿六間。

市府允協助 黃崗營區用地變更

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院積極投資醫療設備，在癌症腫瘤、燒燙傷及運動傷害、慢性病方面均有專業醫療服務，院方也提出黃崗日間照顧中心、八德門診中心及新醫療大樓三大計畫。市府會協助黃崗營區用地變更，取得使用執照，使其順利整合及連接Ｂ級與Ｃ級長照服務資源；並在桃園憲兵隊舊址成立八德門診中心，照顧長者及市民；而興建新醫療大樓方面，市府也會全力支持該計畫，同時也感謝院方在敬鵬火警中給予消防弟兄最好的醫療照護。

醫院昨也表揚績優醫護人員，其中，護理師資歷逾卅年的方美芳為國軍桃園總醫院附設居家護理所組長，她說，廿多歲時考上台南國軍八○四醫院，後來隨院方搬遷到龍潭工作、定居，也從急診室轉至居家照護服務，每天至少得花六個小時做個案居家服務，協助患者更換導尿管、鼻胃管等。

方美芳說，自己見證了醫院的轉變，也跟著成長，「以前在台南醫院急診室時，只想著快速處置好患者，而不懂得設身處地的關懷，轉戰居家照護後，學會慢下來感同身受臥病在床的病人們。」她說，非常喜歡護理師的工作，覺得老人家很可愛，未來長照2.0將提供有需要的病患更多、更完善的服務。