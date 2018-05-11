〈北部〉《桃園》敏盛帶領138醫療機構 啟動「雁行專案」

2018-05-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部中央健康保險署今年起推動「雁行專案—社區醫療合作推動計畫」，以大型醫院為中心將桃竹苗分為六大區塊，由大型醫院帶領地區醫院、診所及長照機構，落實醫療分級、雙向轉診制度，解決醫療體系長期「頭重腳輕」的問題，由桃園敏盛醫院帶領一百三十八家醫療、長照機構的合作計畫，昨天啟動。

行動不便病患 診所醫師到府看診

啟動儀式由市長鄭文燦、敏盛醫院院長徐仁熙、中央健保署北區業務組長林阿明等人主持，現場邀來邱碧珠分享九十歲婆婆經由雙主治醫師醫治的好處。她說，婆婆有慢性病、行動不便，須長期服用藥物，每每到大醫院看診非常不便，經由敏盛轉診銜接照顧計畫，不但醫師會定期追蹤，診所醫師也會到家裡看診開藥，讓照護更周到。

桃園4所醫院扮「大雁」 落實分級

林阿明表示，「雁行專案」將桃竹苗分為六大區塊，由桃園市的桃園醫院、敏盛醫院、壢新醫院、林口長庚醫院及新竹馬偕醫院、苗栗為恭醫院扮演「大雁」，分別帶領當地的地區醫院、基層醫療機構、長照機構，在病患就診時可視病況分級。大型醫院的角色以急、重、難的病患為主，經治療後依病患情況協助轉至地區醫院、診所或長照機構，病歷資料可透過雲端系統查詢，避免重複用藥、重複檢查等問題，也可視病況轉回大醫院，確實做到醫療分級、雙向轉診，讓所有病患都可得到適所的照護。

林阿明說，除了林口長庚、壢新醫院將於五月中啟動外，另四個區塊都已開始執行。昨天啟動的敏盛醫院將帶領龍潭敏盛、大園敏盛、大明、振生、祐民、怡仁、居善、宋俊宏婦幼、福太等九家地區醫院及一百家基層醫療院所、廿九家長照機構，合作的醫療、長照機構都會掛上「合作院所」招牌，讓病患可以放心、安心。

重回大雁就診掛號 享優先保留名額

健保署北區業務組指出，原本就推動的醫療分級制度，因民眾有著「大醫院迷思」而效果有限，希望透過「雁行專案」促成各級醫院緊密合作，讓分級制度可以更落實，解決民眾信心度不足問題。即使轉診到區域醫院或診所，如果有需要就會回到大醫院檢查或治療，合作的醫院在掛號系統中會優先保留名額，民眾不須要擔心掛號困難的問題，且可以透過轉診方式也可省下不少掛號費，地區醫院掛號費是二百四十元，透過轉診只要一百元。