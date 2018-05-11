〈中部〉豐洲科技園區二期 明年上半年動工

2018-05-11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市被中央定位為「智慧機械之都」，市府配合中央政策，規劃設置「神岡豐洲科技工業園區二期」，開發計畫在四月底由內政部移交市府接續審查。市府經發局十日表示，順利的話，預計八月通過開發計畫，今年底即可先辦理土地預售，明年上半年動工。

神岡豐洲科技工業園區二期位於神岡區北側，北臨大甲溪豐洲堤防，與神岡豐洲科技工業園區一期相距約二公里，面積約五十五．六八公頃，預計引進低污染、低耗水的智慧機械製造產業，產業別則以金屬製品、電力設備及機械設備等製造業為主，開發完成後預估可引進一百家廠商、創造五千九百廿個就業機會、總投資額達一百五十五億元。

經發局表示，神岡豐洲科技工業園區二期於二○一四年經環保署環評大會要求進行二階環評，今年五月二日第三次專案小組初審會議決議通過，市府已依委員、專家學者及相關機關意見修正，提送環保署環評委員會審議。

另外，台中市區域計畫已在今年一月十九日公告實施，神岡豐洲科技工業園區二期為該計畫指認的設施型分區產業園區，符合區域計畫法施行細則第十八條規定，中央主管機關得委辦直轄市主管機關審議許可。內政部也在今年四月廿七日將開發計畫移交市府接續辦理審查事宜。

經發局指出，開發計畫將送台中市區域計畫委員會審查，依時程推算，希望能在八月通過，再由經濟部發布實施，由於神岡豐洲科技工業園區二期均為國有地及市有地，土地取得較容易，預計今年底先辦理土地預售，明年上半年動工。