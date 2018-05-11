〈中部〉中榮高齡整合門診 一站式服務

2018-05-11

降低多科看診次數 省時省用藥

〔記者蔡淑媛／台中報導〕八十二歲的郭阿公有腦水腫、關節退化、高血壓等問題，一個月要上醫院看四、五個科別，每天吃藥廿多顆，每次就醫就耗掉半天，吃藥也吃到怕，經台中榮總高齡整合門診一站式服務，現在三個月一次就診，每天服藥七、八顆就好，他說現在快活多了，也感覺身體變好。

台中榮總高齡整合門診醫師翁碩駿指出，高齡患者多重疾病就診，常衍生「就醫時間冗長」及「多重用藥」問題，常一個月至少就診四、五個科別，每月多科看診平均在院花上一百廿六分鐘，平均用藥八．一二顆。

高齡整合門診一站式服務，整合高齡常見科別，包括新陳代謝科、家庭醫學科、神經內科、腎臟科、精神科、復健科、高齡失智等門診，高齡專科醫師於相鄰之診間進行看診，若有轉診需求時，民眾可就近看診，且醫師皆須經過老年醫學專科訓練並取得專科考試通過，才能提供高齡患者多重慢性病診療。

院方實施高齡整合門診可降低多科看診次數，患者在院就醫耗用降至六十四分鐘，等候時間平均降低四十九％，並減少不適當或重複用藥，平均用藥顆數降至七．一六顆。

台中榮總高齡整合門診服務對象為年齡六十五歲以上、多重用藥（服用藥物大於四種）、近期日常生活功能下降、具有老年症候群者（例如高跌倒風險、行動不便、意識混亂、失禁等）、反覆急診或住院的老年病患。