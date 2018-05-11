〈中部〉花博分水步道 觀景窗賞水生植物

2018-05-11

外埔園區 打造獨特水域場景

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕台中花博豐原、后里、外埔三大展區，位置最偏遠的外埔園區將打造「分水步道」，體驗有如置身於水族館觀賞生態池水下的空間，欣賞水上、水中及水下水生植物，讓充滿農藝花卉的外埔園區兼具獨特水域場景，增添參觀樂趣。

一次欣賞上、中、下水生植物

市府水利局表示，總長約一○五公尺的「分水步道」將外埔園區生態池一分為二，其中水下段（生態池下方）約三十六．五公尺，步道兩旁種植多種水生植物，包含水上浮水植物有台灣萍蓬草、豆瓣菜，水中挺水植物有水芹菜、斑葉菖蒲及水下沉水植物異葉水蓑衣等。

搭配水中燈光 如置身水族館

在分水步道最低平坦處，共設置十四個玻璃觀景窗，除可提供遊客一次看到不同層面的水生植物外，也利用獨立循環的淨水設備維持乾淨水質，再搭配觀景窗水中燈光，遊客猶如置身水族館，觀賞生態池水下的空間。

遊客可順著階梯往水面下走，將覺得彷彿置身水中，加上利用鏡面無邊際步道護牆，讓周遭環湖道與湖邊平台的遊客可目視自己水中倒影的驚奇感，及特殊拍照的成像體驗。

市議會昨召開定期會，市議員陳本添說，市府費心保護石虎把后里園區縮小，可是發現石虎蹤跡的原址，農民卻種植大片鳳梨，他質疑農民種鳳梨要不要噴灑農藥？市府口口聲聲說要保護石虎，卻任由農民照常使用農藥？恐會對石虎造成危害。

市府農業局長王俊雄答詢表示，這塊土地屬於台糖公司所有，會積極跟台糖溝通，希望承租的農民能夠盡量有機耕作。