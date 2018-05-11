〈中部〉媽咪，我愛您 慢飛兒奉茶謝母恩

2018-05-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「媽咪，我愛您！」家扶基金會台中發展學園昨舉行母親節感恩活動，扶幼委員贈送印上親子照的客製化馬克杯給六十四名園童媽媽，透過慢飛兒的小手為媽媽奉茶，感謝媽媽平時照顧的辛勞。

多重障礙兒倒茶 展現訓練成果

四歲飛飛因為先天多重障礙，一年前剛到學園時走路搖搖擺擺，也無法拿起有一點重量的物品，老師結合生活化的療育課程，訓練飛飛手部的肌耐力與穩定度，透過每天練習日常生活中「倒水」的動作，慢慢提升手部力量。

現在飛飛可以走得較穩，也能拿起東西，母親節前夕飛飛將訓練成果展現給媽媽看，他提起水壺，穩穩握往親子杯倒茶，為媽媽奉上一杯感恩的茶，說一聲：「媽咪，我愛您，母親節快樂！」

首次喝到兒子倒的茶 媽媽開心

飛飛媽媽第一次喝到兒子倒的茶，非常開心，「這是我喝過最好喝的茶！」她說，看到飛飛的進步就是最好的母親節禮物，感動得緊抱兒子。

台中發展學園指出，再簡單不過的奉茶動作，對接受早療與有特殊需求的孩子來說，是一件不容易完成的任務，這次在教保老師、治療師、志工及社工的幫助下，孩子終於在母親節前夕向天天辛勞的媽媽表達謝意。

台中發展學園扶幼委員會主委曾永森昨也帶領扶幼委員換上志工服，在母親節前夕進行扶幼體驗，陪伴慢飛兒童參與課程，幫忙餵食、刷牙，體會園童媽媽對孩子付出的心力，是一般人難以想像的辛苦，也盼社會能重視早療的重要，一同支持慢飛兒及其家庭。

另外，母親節即將到來，高鐵公司昨日特別邀請台中市大屯新住民家庭服務中心的新住民媽媽及家人，共十三位搭乘高鐵前往台北木柵動物園進行圓夢之旅，提前歡度母親節。為感謝高鐵公司的協助，這群新住民媽媽們特別在出發前獻唱詩歌「天使心」，並由新住民第二代林小妹妹的大提琴伴奏，藉此表達誠摯的謝意，同時也將愛與祝福以歌聲分享給現場旅客。