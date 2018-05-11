〈中部〉和美三兄弟 住貨櫃、樹叢、屋簷

2018-05-11

老大住貨櫃屋堆滿雜物

〔記者劉曉欣／彰化報導〕社會邊緣人！彰化和美鎮陳家三兄弟，自從父母雙亡後，十多年來長期無業，也沒健保，自從老家三合院殘破不堪，就搬到田間鐵皮屋，鐵皮屋也破損後，就各自在貨櫃屋、樹叢間、別人房舍的屋簷下生活，吃飯經常有一餐沒一餐，三兄弟不與人往來，連兄弟間也不常交談，在各界伸出援手後，住在樹叢與屋簷下的兩人，已獲得安置。

三餐靠撿拾或民眾接濟

彰化縣社會處社會工作及救助科表示，陳家三兄弟均無妻小，原有五個手足，但其中兩個均已離開人世，三兄弟的大哥六十一歲，平日住在堆滿雜物的貨櫃屋，大弟五十七歲住在樹叢間，地上鋪著數層破被子，用著簡陋的遮蔽物擋風遮雨，小弟今年五十四歲，住在別人房子的屋簷下，就在地上放著破舊的床墊生活，三餐就靠著撿拾果物或是民眾接濟來過日子。

社會處介入 安置、送醫

社會處社會救助科指出，日前因為接獲當地里長與鎮公所通報，陳家大弟身體虛弱，也不與人交談，取得陳家大哥監護人的同意，送往醫院療養。

縣議員賴清表示，接獲民眾陳情陳家三兄弟困境，會同縣府與公所人員前往了解，發現陳家小弟有精神不穩定情況，經過溝通協調，由社會處安置在街友收容中心，陳家大哥的貨櫃屋堆滿撿回來的雜物，則持續溝通擇日來清掃。

和美鎮月眉里長蔡瑞嘉指出，陳家三兄弟有念書，陳家父母還在世時，生活都算正常，陳父務農維生，陳家小弟以前也曾在機車行工作，但隨著父母去世，不再有人照料，加上兄弟也沒有工作收入，三餐開始不繼，有時肚子太餓就會去找他，他就幫忙張羅吃飯，多年來他都跟陳家大哥溝通，希望能夠讓住在樹叢、屋簷下的兩個弟弟予以安置，但陳家大哥都說「再等等」，直到最近才獲得首肯。

社會處社會救助科表示，這三兄弟的身分證遺失多時，已完成補發，目前三人也沒有健保，已安置的兩名弟弟，都會進行身心狀況評估鑑定，依法來申請相關社福資源。