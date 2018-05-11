〈中部〉中州科大董座夫妻涉貪 吐回1500萬

2018-05-11

〔記者楊政郡、顏宏駿／綜合報導〕今年元月私立中州科技大學傳出該校證照輔導組涉嫌以不實發票核銷，向勞委會詐取公帑，彰化地檢署與法務部廉政署、台中市調查處當時傳喚現任董事長柴御清、及擔任證照輔導組組長阮女（柴妻）等，涉嫌貪污及背信等罪偵辦，當時被告阮女主動繳回一千萬元；本月二日又發現柴御清涉嫌藉學校採購機會，向李姓廠商等人收取回扣，檢方依貪污及背信罪傳喚阮女及前、現任董事長、會計、廠商等十六人，訊後柴某以十萬元交保，柴嫌主動繳回五百萬不法所得，其餘請回。

昨天校方對此表示，該案已進入司法程序，董事長柴御清已委託律師，校方這邊不便發表其它意見。

辦技檢以不實發票核銷

調查人員指出，二○一八年一月檢調調查發現，該校證照輔導組相關人員，在二○一一至二○一七年間受勞動部勞動力發展署技能檢定中心（下稱技檢中心）委託辦理技能檢定，竟長期以來涉嫌以內容不實發票辦理核銷，向勞動部詐取不法所得，元月間以現行犯逮捕阮女等，依涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌偵辦，阮女業已主動繳回不法所得一千萬元。

採購向廠商拿回扣

而後續偵辦中又發現，二○一三年間該大學董事長柴御清等人，涉嫌藉學校辦理各項採購機會，向李姓廠商等人收取回扣，今年五月二日廉政署調查官再度兵分十路，在彰化地檢署李毓珮檢察官指揮，對該校前、現任董事長、阮女、會計及多家廠商的辦公室及住所展開搜索，傳喚柴御清等十六人，訊後柴御清以十萬元交保，其餘請回，柴則主動繳回五百萬元不法所得。

廉政署表示，目前該案相關犯罪嫌疑人總計繳回不法所得一千五百萬元，是否有其他涉弊情事，將接續擴大追查。