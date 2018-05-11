〈中部〉夫癱子障 印尼妻撐家計不離棄

2018-05-11

一家三口住在偏遠山區

〔記者佟振國／南投報導〕為了老公、兒子，我會繼續加油！南投縣國姓鄉石門村八十四歲梁姓老翁四年前因車禍意外變成植物人，印尼籍妻子阿蘭不離不棄照顧，也靠養豬、雞鴨撐起家計，一家三口住在連導航都找不到路的山上相為依為命，創世基金會草屯分院昨特別到宅服務，志工也帶著蛋糕提前陪伴她歡度人生第一次的母親節，讓阿蘭感動落淚。

阿蘭與丈夫相差廿八歲，從印尼嫁來台灣廿六年，家中經濟不寬裕，還有身心障礙的獨子，丈夫年邁仍到處撿拾資源回收品，阿蘭與兒子則在家餵豬養雞，但四年前丈夫不幸工作途中發生車禍成為植物人，阿蘭得撐起家計與照顧丈夫與兒子，非常辛苦。

阿蘭一家人住在國姓鄉石門村連導航都找不到路的山上，臥床四年的丈夫要換管或就醫，都得仰賴包車接送，創世基金會草屯分院特別提供到宅服務，護理師、社工、志工每月定期到阿蘭家，為病人進行基本護理與原床沐浴，減輕阿蘭的負擔。

創世到宅服務 陪過母親節

創世草屯分院昨照例提供到宅服務，再過幾天就是母親節，大家決定要給從未在台灣過母親節的阿蘭一個驚喜，兒子與社工端出蛋糕、康乃馨，並獻上擁抱祝福，讓阿蘭能暫時放下重擔，感受社會滿滿的愛與關懷，憶及辛苦過往讓阿蘭不禁難過痛哭，但在壓力釋放後，仍表示會樂觀面對。

鄉公所昨也接獲阿蘭一家的艱難處境，鄉長丘埔生指出，已指示社會課進行協助，爭取公部門及民間團體資源，改善現有困境。