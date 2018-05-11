〈中部〉布袋武舉人宅石板 疑流落朴子大同國小當石椅

2018-05-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣朴子市大同國小運動場跑道旁有座長石椅，連校方也不知從何而來，朴子市民吳博文指稱這座長石椅可能為布袋鎮樹林頭莊姓武舉人宅第失竊物，不過，武舉人嫡系子孫莊仁義也無法確定是否為家族流落失物，將找時間到校了解。

石板小孔間距不一 子孫不確定

大同國小這座長石椅，日前曾有民眾拍照上傳臉書社群網站探詢來源，吳博文看到後，覺得很像他舅舅家族古厝失竊的武舉人旗座，希望校方能物歸原主。

吳博文表示，舅舅的先祖自中國移居布袋鄉樹林頭，來台第三代莊學山及第四代莊其中，先後於清嘉慶十一年及道光二年鄉試中武舉人，因而宅第內有「武魁」匾額兩面，屋外有「武魁」旗桿底座一對，旗桿底座是由兩座長石板組合而成，但目前旗桿少了一個，而面對古厝左側的旗桿座保存良好，右側兩個都折斷了。

吳博文說，古厝庭院原本有長石板一對，遺失一座，上有圓形及方形兩個小孔，因大同國小長石椅也有圓形及方形小孔，且形狀、材質相似度極高，懷疑是舅舅家族失落的長石板。

莊仁義聽聞記者描述後，初步認為兩者雖然很相似，但圓形及方形兩孔的間距不同，無法確定大同國小長石椅就是家族失物，將找時間到學校了解；大同國小校長周濟仁說，長石椅在校園已有很長時間，不知來源，歡迎各界來解開它的身世之謎。