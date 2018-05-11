〈中部〉拒雞、豬場 水林人發起「眾神護家園」

2018-05-11

17日將赴縣府抗議、議會陳情

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名楊姓業者申請在水林鄉尖山腳社區附近設置兩場大型養雞場及一場養豬場，雞隻飼養量達四十二萬多隻，鄰近村民憂心環境遭破壞，辛苦經營的友善農村化為烏有，村民組成自救會，將於十七日發起「眾神護家園遶境」，前往縣府抗議及縣議會陳情。

尖山腳反財團設立大型畜牧場自救會召集人李明遠表示，業者申請設置地點鄰近三百公尺內有六戶民宅，業者未取得全部住戶同意，縣府就核發設施容許使用同意書，看見挖土機進駐施工，村民進一步了解才知道要蓋養雞、養豬場，業者及縣府明顯有缺失。

李明遠指出，兩處養雞場佔地約兩公頃，申請飼養共四十二萬多隻，還有一場大型養豬場，可能引起的污染物已超過當地負荷，也將影響蕃薯村、山腳村、蔦松等地村民的生活品質。

陳姓有機農民說，原本園區旁有座養豬場，村民飽受惡臭、廢水污染，豬場停養十年來，經地方努力營造，生態變豐富，黑翅鳶來築巢、螢火蟲也出現，若養豬、養雞場設置，這些將全部化為烏有。

其他村民也說，偏鄉人口外移嚴重，村裡只剩老人、小孩，聽到大型養豬場、養雞場要蓋在社區附近，已有子女要長輩搬離家鄉，為了不讓淳樸的鄉村淪為集團破壞環境的地方，村民會抗爭到底守護家園。

李明遠表示，自救會已發出眾神護家園召集令，十七日要請地方的土地公、眾神明及數百位村民，前往縣府遶境抗議，接著到縣議會陳情。

提兩訴求 擴大距離、設置專區

自救會會長吳英貴指出，自救會的訴求有，在未取得社區居民認同共識前，暫停核發開發及畜養許可；縣內畜牧場新擴場已發生多起抗議事件，建議縣府修改「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」，新設場應距離住宅區周界由三百公尺以上改為五百公尺以上；一定規模以上需辦理環境影響評估；設置畜牧專區。