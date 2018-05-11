〈中部〉東京奧運台灣隊正名公投 紀政籲支持

2018-05-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕以「台灣隊」名義進軍東京奧運！前奧運國手紀政領銜提出的「二○二○東京奧運台灣正名公投」提案，現正朝向第二階段廿八萬份連署門檻挺進，紀政等人昨在市議會召開記者會，呼籲民眾踴躍支持連署，獲民進黨議員力挺。

台灣聯合國協進會UN宣達團發起上述活動，宣達團長蔡明憲、財團法人希望基金會董事長紀政昨日召開記者會號召民眾響應，台中市醫界聯盟、台灣大地文教基金會、台中公義行動教會、九○八台灣國總部、台灣基督長老教會台中分會等到場共襄盛舉。

朝第二階段28萬份連署門檻挺進

記者會主持人市議員張耀中說，公民投票的實施，分為提議發動、連署成案、辦理投票三大階段，上述提案已通過第一階段審核，第二階段連署門檻為廿八萬一七四五人，若連署門檻順利通過成案確認，中選會將在公投案公告成立後，一個月至六個月內舉行公民投票。

蔡明憲指出，國家代表隊曾有三次以台灣名義參加奧運，分別是一九六○年羅馬奧運、一九六四年東京奧運及一九六八年墨西哥奧運，直到一九八四年洛杉磯奧運才被改為「Chinese Taipei（中華台北）」，十分不公。目前公投案已通過第一階段審核，希望爭取台中市民連署支持。

紀政：曾經擁有 我們只是恢復而已

「曾經擁有，我們只是恢復而已」，紀政指出，「中華台北」是一個很冤屈的名詞，在二百多個國際奧林匹克委員會的會員中，只有台灣是唯一不能使用自己國旗、國歌和國名的會員，因此發起正名活動，希望二○二○東京奧運，我們的選手可以台灣名義參加。