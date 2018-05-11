〈中部〉56公尺等了60年 東區信義街終於打通

2018-05-11

往建國市場 現只要2分鐘

〔記者張菁雅／台中報導〕東區信義街打通至樂業二路短短五十六公尺的道路，居民等了六十年，十日終於通車。原本民眾前往建國市場，因繞道約需十分鐘，現在只要兩分鐘。

東區信義街原本只到振興路口，地方一直希望打通道路連接至進德路，以紓解復興路與忠孝路交通，在台糖區段徵收工程完工後，進德路與復興東一街間開闢樂業二路，而樂業二路與信義街只差五十六公尺就能連通，建設局在去年十月展開打通工程，道路寬度十五公尺，土地徵收補償費六千七百萬元，工程費四百零五萬元。

建設局表示，信義街打通銜接至樂業二路後，可串連大智路商圈、建國市場與台糖生態湖濱公園，過去民眾從台中車站到建國市場，必須繞行復興路、樂業路及建德路，或繞行忠孝路至建成路，兩條路線都約十分鐘，現在從信義街經樂業二路到建國市場，僅約二分鐘。

市價徵收 市府投入7千多萬

市長林佳龍昨天上午在建設局長黃玉霖陪同下主持通車典禮，市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞、當地泉源里長羅文甫都到場共襄盛舉。在典禮結束，完成交通號誌測試後，道路正式通車，由於已接近中午建國市場結束營業時間，通車後交通順暢。

林佳龍表示，為讓地方期待一甲子的願望實現，市府投入七千多萬元，打通這條短短五十六公尺長道路，原本預算編列五千多萬元，因為採市價徵收後，徵收金額提高，再設法籌措一千多萬元，讓工程得以順利進行；這條路打通後，成為前往台糖區段徵收的重要道路，未來可提升周邊地區的生活機能，進一步帶動商機。

復興東一街 議員盼快拓寬

鄭功進則指出，這段路通車是地方引頸期盼的交通盛事，然而，緊鄰的復興東一街是寬度廿米的計畫道路，現在卻只開闢僅供單行的「羊腸小徑」，希望市府能早日取得用地，盡快拓寬道路。

黃玉霖說，復興東一街從樂業二路到復興路四段長約二百公尺，土地徵收費達四億多元，建設局已爭取經費兩年，希望能動用台糖區段徵收工程結餘款，未來道路拓寬通車後，將可有效紓解復興路車流。

另外，大智路打通至台中車站工程必須拆除大智慧大樓，建設局表示，市府已取得三家不動產估價師查估成果，將擇優補償，今年三月底提交地價評議委員會評定市價，目前正由地政局審查中，審查通過後將送請內政部審查。若徵收程序順利，預訂今年十一月徵收公告，年底核發徵收補償費給所有權人，後續打通工程即可加速進行。