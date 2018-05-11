〈中部〉南投首開模擬法庭 國民法官參與審判

2018-05-11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地方法院昨首次召開國民參與刑事審判模擬法庭，檢方、律師就模擬殺人未遂案件進行辯論後，由職業法官及國民法官組成的合議庭，依據「國民參與刑事審法草案」規定，就該案事實之認定、法令之適用及刑責之量定等層面，進行「終局評議」後，於今（十一）日作出宣判，為司法院杜絕恐龍法官推動的「國民法官」新制，往前跨出了一大步。

此次模擬法庭召開前，南投地方法院從二百位報名的民眾資料庫中，進行抽選程序，最後選任六位國民法官、二位備位國民法官，就模擬殺人未遂案件開庭審理，雲林、彰化、花蓮等地方法院也都派員前來觀摩。

案件模擬陳姓廟祝在小吃店與店家發生消費糾，涉嫌持七星劍砍殺王姓老板娘及林姓女員工後被捕，是無心之過？還是蓄意殺人？案發當時精神狀況，以及有無其他心智缺陷等等，都是檢辯之間爭執焦點，審判長廖健男、陪席法官楊國煜、蔡志明及六名國民法官則一起審理、討論量刑，最後將採用多數決作出有罪或無罪的判定結果。

覺得好像上了一堂法律課

這六名國民法官來自服務業、餐飲業等不同行業，此次模擬法庭，也讓他們感覺好像上了一堂法律課，對司法審理作業及程序，也有了更深刻的體認與了解。

審判長廖健男指出，只要民眾屆滿二十三歲、高中以上學歷，就算沒有法律專業背景，也都有機會被選為國民法官，未來一審中的重大刑案，如本刑七年以上重罪案件，都會有國民法官加入，藉此讓司法能更加透明、公正，減少民怨發生。