〈中部〉雲縣府促中央修法 取消水井規費

2018-05-11

〔記者林國賢／雲林報導〕為全國二百六十萬農民請命，雲林縣府昨天函文經濟部要求修正「水權登記收費標準」，免除農用、家庭用水井規費，落實照顧農民政策，符合水資源利用公平正義原則。

函文經濟部 避免一國多制爭議

雲林縣長李進勇指出，水源是農田命脈，灌溉區農田有充足水源，原本需向農田水利會繳納「水租」，已由農委會編列預算全額補助，反觀非灌溉區農田農民不僅沒有足夠農耕水源，花錢鑿井還要定期繳交二千七百元規費，一頭牛剝二層皮，非常不合理，他認為應比照補助農田水利會水租模式，免除水井規費。

李進勇強調，縣府已宣示永不向雲林縣農民收取水權規費，但水井納管屬於全國性問題，目前雲林與彰化都由縣府編列預算補助，未來，台南、嘉義縣等縣市也會面臨同樣問題，中央應修正相關法規，讓免收水井規費法制化，落實照顧農民，避免一國多制爭議。

雲林縣府水利處長許宏博表示，過去政府基於保護水資源，防止地層下陷，嚴格查緝非法水井，並採「即查即封」措施，造成許多地下水井，農民也常因無水可用，縣府配合中央民代爭取兩度修法，以「條件納管」取代原本的「唯一填塞」，協助農民取得合法水權。

許宏博指出，全縣約有十六萬多口農田水井及二萬多口家用水井，有了合法水權，就不必擔心被檢舉封填，無水可用，有合法水井農田價值也會提高，對農民是一大德政。

李進勇強調，水井納管既然是德政就不應只做半套，中央應立即取消水井登記規費，而在中央修法之前，縣府會貫徹全額補助水井規費政策，農民不用繳交規費，請民眾不要聽信謠言，最後導致權益受損。