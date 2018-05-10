〈南部〉中國城配地選舊魚市 地主意願低

2018-05-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「中國城暨運河星鑽」區段徵收案，昨日地政局舉辦抵價地說明會，土地所有權人選擇舊魚市場土地意願低，但都抱怨權利價值換算偏低，八十二歲台南舊魚市場是否原地保留，最快六月以後有眉目。

不過，搶救魚市場聯盟呼籲「完整原地保留」，市府若只把供領取土地集中在東側，留下環河街的Ｌ型立面，只留三分之一面積，恐失文化首都格局。

對此，南市都發局表示，舊魚市場土地位在區段徵收範圍內，依法必須納入抵價地供地主選擇，待配地作業完成後，再決定魚市場「原地保留」或 「異地保留」，從頭到尾沒有所謂的保留「Ｌ型立面」方案。

南市地政局表示，運河東側商業區地價每坪卅八萬至五十二萬元左右，其中以魚市場土地每坪五十二萬元為最高單價，因此區段徵收時土地持分較少的土地所有權人，較難選到該區段價格較高的魚市場所在地，分配比率相對較低，但仍有部分土地所有權人可單獨選配，或合併分配於魚市場所在地，另外還有其他地價較低（每坪十八萬至廿六萬元）的商業區或觀光休閒特定專用區可供選擇。

地政局表示，擬六月辦理抽籤配地作業，但與會地主反映權利價值換算偏低，因此將再提報地價評議委員會討論，如果重新調整地價，抽籤配地作業將再延後一至二個月，屆時若無地主領配魚市場這塊地，該地續為市府所有。

李姓地主表示，十位地主對原地保留魚市場樂觀其成，較沒興趣選擇魚市場配地，大家希望市府能調高土地權利價值，只是市府取得魚市場土地後，是否就不會標售出去，「大家等著看」。