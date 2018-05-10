〈南部〉國際奈米奧賽 台大成大攜手奪冠

2018-05-10

〔記者劉婉君／台南報導〕第一屆國際奈米奧林匹亞競賽（INO, International Nanotechnology Olympiad），四月在伊朗舉行，成功大學與台灣大學組成台灣隊，在創新、科技及商業規畫三個競賽項目均獲得首獎，以全壘打之姿拿下世界冠軍。

第一屆國際奈米奧林匹亞競賽以「水」為主題，成大環工團隊研發的「奈米超磁性太陽光催化系統」，可直接利用太陽能驅動運作，有效去除廢水中微量有毒物質，而超磁性的特性能讓奈米光催化劑使用後再回收，避免奈米釋出，配合台大研發的「全疏無機膜過濾」，兼顧水資源再利用與廢水零排放。

國際奈米奧林匹亞競賽是第一個以大專生為對象的競賽，每兩年舉辦一次，重點在於激勵開發創新奈米科學技術，並以該技術加速落實商業化與青年創業，台灣為創始成員國之一。第一屆賽事於四月十日至十五日在伊朗德黑蘭市舉行，分創新、科技、商業規劃等三個項目。

3個競賽項目均獲首獎

台灣團隊成員包括成大環工系教授侯文哲、台大化工系教授童國倫，共同指導成大環工系學生鄭翔駿及羅健中、台大化工系學生陳聖兵及蔡鴻源，中研院院士吳茂昆率領參賽，與德國、義大利、英國、南韓、馬來西亞、俄羅斯等國選手一較高下，六天競賽包括四天的工作坊、交流及參觀。吳茂昆返國後接任教育部長。

成大學生鄭翔駿、羅健中說，擔任評審的專家提問相當犀利，問題的深度令人印象深刻，各項頒獎時一直沒聽到台灣隊的名字，團員原本很灰心，直到聽到大會喊出「Taiwan team！」才知道台灣團隊在三個項目都拿到第一名，獲得總冠軍，「真的很開心！」