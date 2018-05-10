〈南部〉強降雨猛灌 歸仁、仁德淹水

2018-05-10

道路及民宅積水 機車地下道管制

〔記者王俊忠、萬于甄、王涵平、陳文嬋／綜合報導〕○五○九梅雨鋒面報到，帶來驚人雨勢，九日凌晨台南地區時雨量一度高達九十五毫米，台南市府災害應變中心於昨天清晨五點許調升為二級一階開設；區公所部分，仁德、歸仁、東區及永康等四區公所也同步調升為二級一階開設，市府民政、相關單位進駐處理相關緊急應變措施。雨勢稍歇後，市府在中午解除災防中心與各區公所的二級一階開設。

市府彙整各區公所通報的九日凌晨災情，包括歸仁區：民權六街四十號、文化北二街、文化北街民宅淹水，上午雨勢暫停，水漸退無安全之虞。仁德區：太子廟高速公路涵洞有積水、民安路二段德糖路口水淹半個輪胎高，後來雨勢已停，積水漸退中，均不影響道路通行，警察局相關分局進行交通疏導。東區：東門陸橋機車地下道淹水雙向管制，昨晨近七點即封閉，後因雨勢停歇，已於上午八點四十分解除封閉、開放通行。

五甲教養院院生預防性撤離

另外，預防性撤離五甲教養院院生廿六名及四名工作人員，皆於昨晨六點半返回住家或院址。

歸仁區長陳必成指出，昨清晨三點至五點因強降雨，導致雨水宣洩不及，加上轄區部分地勢較低窪，像是民權六街、文化北二街、文化北街就傳出有民宅內積水，水深約四十公分，但雨停後，積水也逐漸消退，經統計有兩戶民宅受災，部分則因路面積淹水，造成出入不便。

陳必成表示，幾處民宅恐因「先天結構不佳」位於低窪處，且為老舊建物，排水相較吃虧，只要強降雨一來，雨水就會淹進家中，對此，區公所將進行評估，若地形、空間適當，會為低窪戶做簡易排水設備，減緩民宅淹水之苦。

水利局表示，本次強降雨區三爺溪流域，除先前應急工程、仁德滯洪池外，目前中上游人口稠密區也推動多項整治工程，包括萬代橋至鯽潭橋三爺溪整治拓寬浚深工程，已陸續完工 ，完成後將有效增加三爺溪主流通洪能力。

集水區雨量不多 水情依舊吃緊

自來水公司六區處表示，據水利署公告南部水情依舊吃緊、拉警報，天公不作美，水庫區等無明顯梅雨，集水區雨量不多，曾文水庫進帳三百八十萬噸，入流效益預估可使用一週，南化水庫二日進帳一百七十萬噸，僅增加蓄水量二至三％。水庫水位持續下降，台南地區持續力撐「水情稍緊」的綠燈警戒。利用南化、烏山頭兩水庫低水位時檢測水庫水質，發現兩水庫水質為普養程度，尚未達優養化，會持續監控水質狀況。