〈南部〉大客車職訓班助攻 媒合就業率達7成

2018-05-10

跳過大貨車考照 月薪37Ｋ起跳

〔記者陳文嬋／高雄報導〕職業駕駛員缺很大，高雄區監理所與高市勞工局開辦「大客車職訓班」，不但跳過大貨車考照門檻，直接從小客車駕駛變成大客車運將，提前媒合就業率達七成，員工受訓三個月考取職業大客車執照，月薪卅七Ｋ起跳。

今年受一例一休影響，職業駕駛員需求人力大增，又業界流動率高等因素，造成職業駕駛員缺很大，高雄區監理所與市府勞工局訓練就業中心合作，委託大發駕訓班開辦「大客車職訓班」。

持兩年自小客車駕照 就能參加職訓

監理所副所長馮靜滿表示，民眾持有二年自小客車駕照就能參加職訓，完成二百五十小時的課程，相當於二個半月時間，可直接跳過大貨車門檻，省下一年考照時間，從小客車駕駛跳級為具備大客車執照的合格運將，還能月領職訓生活津貼一萬三千二百元，一舉數得。

今年擴大與高、屏、東等六家業者合作，提前媒合就業進行員工訓練，讓具備大客車執照的合格運將，原本依法令規定三個月後才能報考職業大客車駕照，讓三個月就業空窗期，成為業者訓練員工時期。

卅九歲學員李榮進曾於生技公司當主管，因家庭因素暫離職場，近來參加大客車駕訓班，挑戰當運將重返職場，面臨三個月就業空窗期，他建議政府應鬆綁法規，以受訓縮短期程。

五十七歲漢程客運駕駛王民政昨「回娘家」分享經驗，他曾任電子業主管十多年，退休後開餐廳失利，中年失業一度開計程車為生，大客車駕駛訓練班結訓後，已在客運業就業四年，成功再創工作第二春。