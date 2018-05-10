〈南部〉國家人權博物館 綠島17日揭牌

2018-05-10

亞洲首座 結合歷史遺址

〔記者黃明堂／台東報導〕國家人權博物館已在今年三月成立，本月十七日將在綠島紀念園區舉行揭牌儀式。館長陳俊宏表示，綠島園區將成為亞洲第一座結合歷史遺址、闡述威權統治侵害人歷史的博物館。

「記住歷史，有反省能力，是每個國民應盡義務」！一九五二年就讀台大化工系的張則周，聽了一場省社會處辦的實用心理學演講，只因為講師在兩個月後跑到中國，他就被牽連入獄十餘年。他說，國家人權博物館的揭牌，是台灣推動轉型正義重要里程碑。

今年七十歲的陳欽生原是馬來西亞華僑，廿一歲到台灣學中文，卻被當匪諜被關十二年，在綠島蹲了八年半苦窯，如今，他是綠島人權園區的英語導覽員，宣揚人權價值。他說，國民黨政府剝奪了他的青春，但跑過四十幾個國家，現在，他覺得台灣最值得他留下。

人權館昨天在台東生活美學館舉辦記者會，館長陳俊宏說，國家人權博物館十七日及十八日將分別於轄下綠島、景美兩個紀念園區分別揭牌，邀請近八十位於白色恐怖政治受難者及家屬，齊聚於綠島，共同見證國家人權博物館的成立，這是別具歷史意義的時刻。

還原歷史 推動人權教育

陳俊宏說，人權館是亞洲第一座保留威權統治的博物館，將成為台灣民主人權觀景窗，是重要人權教育場域，未來將結合十二年國教課綱，推動人權教育，也已著手針對公務體系進行人權教育，例如法官學院已綠島辦人權教育課程。

他說，博物館也設立典藏研究及檔案中心，以受難者的口歷史、個人史料為基礎來還原歷史。未來人權館也將連結曾處理黑暗歷史的國際友館交流，為台灣外交打開另一條路。