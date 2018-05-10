〈南部〉國家人權博物館 綠島17日揭牌

2018-05-10

亞洲首座 結合歷史遺址

〔記者黃明堂／台東報導〕國家人權博物館已在今年三月成立，本月十七日將在綠島紀念園區舉行揭牌儀式。館長陳俊宏表示，綠島園區將成為亞洲第一座結合歷史遺址、闡述威權統治侵害人歷史的博物館。

「記住歷史，有反省能力，是每個國民應盡義務」！一九五二年就讀台大化工系的張則周，聽了一場省社會處辦的實用心理學演講，只因為講師在兩個月後跑到中國，他就被牽連入獄十餘年。他說，國家人權博物館的揭牌，是台灣推動轉型正義重要里程碑。

今年七十歲的陳欽生原是馬來西亞華僑，廿一歲到台灣學中文，卻被當匪諜被關十二年，在綠島蹲了八年半苦窯，如今，他是綠島人權園區的英語導覽員，宣揚人權價值。他說，國民黨政府剝奪了他的青春，但跑過四十幾個國家，現在，他覺得台灣最值得他留下。

人權館昨天在台東生活美學館舉辦記者會，館長陳俊宏說，國家人權博物館十七日及十八日將分別於轄下綠島、景美兩個紀念園區分別揭牌，邀請近八十位於白色恐怖政治受難者及家屬，齊聚於綠島，共同見證國家人權博物館的成立，這是別具歷史意義的時刻。

還原歷史 推動人權教育

陳俊宏說，人權館是亞洲第一座保留威權統治的博物館，將成為台灣民主人權觀景窗，是重要人權教育場域，未來將結合十二年國教課綱，推動人權教育，也已著手針對公務體系進行人權教育，例如法官學院已綠島辦人權教育課程。

他說，博物館也設立典藏研究及檔案中心，以受難者的口歷史、個人史料為基礎來還原歷史。未來人權館也將連結曾處理黑暗歷史的國際友館交流，為台灣外交打開另一條路。

  • 陳欽生曾經在綠島蹲了8年半苦窯，如今擔任英語解說員，宣傳人權價值。（記者黃明堂攝）

    陳欽生曾經在綠島蹲了8年半苦窯，如今擔任英語解說員，宣傳人權價值。（記者黃明堂攝）

  • 白色恐怖受難者張則周在國家人權博物館的布幕前提醒大家記住歷史，建立反省能力。（記者黃明堂攝）

    白色恐怖受難者張則周在國家人權博物館的布幕前提醒大家記住歷史，建立反省能力。（記者黃明堂攝）