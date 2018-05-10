〈南部〉將軍─澎湖藍色公路 開航

2018-05-10

每週9航次 航程1小時

〔記者楊金城／將軍報導〕從台南搭船前往澎湖航線有新選擇，不必到嘉義布袋搭船，現在台南將軍漁港推動到澎湖的新海上藍色公路，有將軍漁港到澎湖龍門漁港、澎湖東吉漁港兩條航線，每週開九個航次，航程只要一小時，便捷省時。

原定位遠洋漁業基地的將軍漁港，因近海漁業資源日漸缺乏，遠洋漁業發展沒落，近年轉型發展觀光娛樂漁業、遊艇業、客運，台南市漁港及近海管理所昨天特地推薦將軍漁港到澎湖龍門、東吉島客輪航線，漁港所漁港管理組長張騌麒說，將軍漁港到澎湖的新航線，可提供兩地民眾交通需求，和發展將軍漁港、澎湖的觀光。

目前將軍漁港除有十艘娛樂船到澎湖海釣，客輪航線則由興蘭海運夏威夷七號、夏威夷八號、詠傑海運東吉福氣號三艘客輪經營將軍漁港到澎湖龍門、東吉兩條航線，現每週約有九航次，只要滿廿人（夏威夷號）、四十人（東吉福氣號）也可以天天開船。

張騌麒說，暑假是到澎湖旅遊旺季，客輪航線需求大，從台南出發六十到七十分鐘航程就可抵達碧海藍天的澎湖遊玩，而且將軍漁港離台六十一線西濱快速道路將軍交流道只有一公里路程，交通便利，還有觀光魚市，遊客可品嘗當地海鮮。

興蘭海運夏威夷號客輪可搭乘一百四十九位旅客，經營將軍到龍門航線和將軍到東吉、七美、馬公航線，目前每天可開航，滿廿人開航；詠傑海運東吉福氣號一次可搭乘一百四十七位旅客，目前在週三、週六各有一固定航次，另滿四十人就可開船。