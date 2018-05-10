〈南部〉掌握工廠空污 今明年增設1250空氣盒子

2018-05-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市目前設有三二○個空氣盒子（微型測站），市府環保局為即時掌握工廠的空污偷排，今年底前將增設五百個、明年底前再增設七五○個，屆時高雄市空氣盒子的密度將是全國最高，將能即時掌握工廠的空污偷排。

目前設320個多在校園 密度不足

據統計，高雄市目前在各國小設置二四二個空氣盒子、C–Bike公共腳踏車站五十六個、大林浦約廿五個，總數超過三二○個，但因密度不足，目前僅能看出C–Bike旁的馬路PM2.5濃度，較其他地方高，這是車輛等移動污染源所造成。

議員王耀裕昨在總質詢關心空污議題，他質疑林園測站在二○一二年搬遷十公尺後，PM2.5（細懸浮微粒）平均值竟大幅下降，比台北萬華還低，建議市府停用環保署測站相關數據。

議員質疑林園測站數據異常

王耀裕指出，林園半徑十公里內，有四二九支大煙囪，林園、大發工業區在過去三年遭處分罰鍰的工廠達一二四家，但環保署林園測站數據異常，當地居民感到憂心，他希望市府應呈現真實數據，提供市民參考。

環保局︰林園空品有改善

環保局強調，從林園測站相關資料檢視，林園空氣品質確實有所改善，林園工業區近五年的硫氧化物已由二六四三噸減量為一二七五噸，由於PM2.5實際計算時包含硫氧化物，因此林園PM2.5濃度確實有改善。

高雄市代理市長許立明表示，相信科學數據，市府也從前年起推動空氣盒子（微型測站），今年底前將再設置五百個，分佈於林園、臨海、大發等工業區及人口稠密地區，以透過監控系統尋求改善。

高雄市環保局長蔡孟裕補充說，明年底前將再增設七五○個，總計今年及明年共增設一二五○個，屆時密度將是全國最高，收集到即時資訊夠完整，能立刻透過中央控制系統分析。

蔡孟裕表示，空氣盒子的分布密度高，除了能輔佐監測站的數據，更能瞬間掌握工廠的空污偷排，避免因為風向不同而失真，此外環保局也能即時分析數據，掌握污染熱點。