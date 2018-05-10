〈南部〉違規漁網卡住海龜 擬設四保護區

2018-05-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小琉球靠著海龜重振觀光，墾丁地區違規漁網遍布，屢傳海龜被漁網「卡住」，八日又有潛水客在萬里桐海域目擊海龜游向漁網，緊急前往救牠脫困，不少民眾為此呼籲官方能在生態豐富處設保護區，墾丁國家公園管理處強調，通盤檢討已經決定將劃設萬里桐、後灣、入水口、眺石等四處海洋保護區，將持續取締違規漁網。

潛水客助脫困 分享影像獲共鳴

「幸好海龜沒事！」自由潛水員Eric說，八日到萬里桐外海約一五○公尺處練習潛水，突然看到海龜從身旁游來，興奮拍下海龜影像，沒想到海龜竟朝著遠處漁網游去，他連忙跟上。

由於海龜距離漁網太近，Eric還來不及跟上，就拍到海龜被漁網卡住的慘況，他擔心漁網越纏越緊，急忙關掉攝影機器，使用工具幫海龜脫困，並拉起漁網，透過分享影像，喚起各界注意違規漁網問題。

「看看小琉球，想想墾丁」資深潛水愛好者老良說，了解漁民討生活很辛苦，但近岸違規漁網問題，除了破壞珊瑚礁生態、傷害海龜、珊瑚礁魚等生物，還可能傷及衝浪、浮潛、潛水、游泳等活動民眾，影響當地觀光業形象，官方應設計保護區的制度，區隔生態及漁獵的範圍。

萬里桐等4海域 納生態保護區

墾管處長劉培東指出，強力取締及拆除廢棄漁網，是墾管處每週最少執行兩次的重點工作，此外，在國家公園計畫第四次通盤檢討（四通）後可望將萬里桐、後灣、入水口、眺石等海域納入生態保護區範圍，屆時就能與當地居民聯手進行巡守與管制，杜絕近海違規漁網遍布的問題。