〈台北都會〉「隱性」身心障者 7成2民眾不知道

2018-05-10

〔記者周彥妤／台北報導〕照護身心障礙者長路漫漫，近來頻傳悲劇，因不堪壓力，以激烈手段終止受顧者生命。天使心家族社會福利基金會昨發布調查顯示，大環境對身心障者友善程度僅三成，且高達七成二民眾不認識外在不易辨識的「隱性」身心障者，外界對其不同常人行為不明就裡，可能讓父母蒙受指責，備感沉重壓力。

看起來與常人無異 如自閉症等

天使心家族執行長林照程表示，身心障者障礙有顯性及隱性之分，前者從肢體表現即能辨識，如唐氏症、腦性麻痺，後者則看起來與常人無異，如自閉症、亞斯伯格症或妥瑞症；據調查，多數民眾都聽過或知道身心障者相關症狀，但僅廿八％民眾了解身心障者有兩者之分，亦即有七十二％不知此事，顯示對隱性身心障者仍缺乏基礎認識。

林照程提到，以各項指標逐一檢視社會友善程度，能「同理特殊行為」有七十九％，可「接受」者佔六十二％，「願意協助」及「願意互動」分別佔四十％及卅六％；凸顯社會固然能理解、包容身心障者特殊行為，但若要協助、互動比例就下滑，此外，大環境對身心障者的友善程度也僅有卅三％。

林照程說，自己女兒是重度發展遲緩，已廿多歲還常找爸爸親吻，她沒有煩惱、人很快樂，由於心中卡難關的多是身障者父母，他才會積極提倡「父母走出來，孩子才有希望」。

天使心家族副執行長蕭雅雯說，長期輔導也發現有五成的身心障者家長有憂鬱傾向，有三成曾動念結束生命；這些背負沉重壓力的家長，可能就在你我身邊，呼籲營造友善環境，才能杜絕悲劇重演。