〈台北都會〉台日纜車簽友好協定 互享優惠

2018-05-10

赴日搭乘御在所空中纜車打7折

〔記者黃建豪／台北報導〕貓空纜車自二○一六年漲價後，虧損雖逐年減少，但運量也下滑。貓纜昨與日本三重縣的「御在所空中纜車」宣布締結友好協定，民眾從貓纜車站索取御在所纜車的宣傳摺頁後，赴日搭乘御在所纜車就能享七折優惠，至於日本遊客搭乘貓纜則享五十元優惠價，企圖吸引觀光客衝貓纜業績；此外，未來不排除與更多國外單位合作，吸引外國客源，也替國人爭取旅外優惠。

御在所纜車位於日本中部三重縣的菰野町，擁有日本最高鐵塔、且海拔達一二一二公尺，纜車路線長達二一六○公尺，周邊一帶為鈴鹿國家公園，四季皆有不同美景。

台北捷運公司指出，該合作源於貓纜的水晶車廂在日本頗負盛名，御在所纜車的社長來台試乘後促成合作，決定台灣及日本兩地共同行銷纜車系統、給予互惠。

日本遊客搭乘貓纜享50元優惠價

台灣旅客從貓纜車站索取御在所纜車摺頁後，前往日本搭乘御在所纜車，享七折購票優惠，以大人全票二一六○日圓（約新台幣五九二元）來說，打折後約為一五一二日圓（約新台幣四一四元）。搭乘貓纜原價一百廿元，日本遊客持貓纜摺頁，則能享五十元優惠價。

貓纜自二○一六年漲價開始，年運量亦從漲價前的約二七五萬人次，大幅下滑至去年約二一○萬人次。北捷指出，貓纜的總搭乘人次，約有四成來自外國遊客，先與御在所纜車締結友好協定之後，希望為貓纜的觀光帶來助益，不排除繼續拓展海外宣傳。

台日合作不僅只於纜車，悠遊卡公司也正在開發海外市場，七月起日本沖繩的都市電車全線，持悠遊卡聯名卡就能付費，與關西航空等單位的合作也在洽談當中，預計拓展至日本全境。