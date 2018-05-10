〈台北都會〉康乃馨產量大增 價格下滑一成

2018-05-10

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年上半年氣候穩定，康乃馨產量也大增，導致價格較去年同期下滑至少一成；不過，台北花市課長陳根旺昨指，今年逢選舉年，參選人最愛購買應節喜氣花卉送給選民，讓市場需求量提高，間接也穩住花價，預計越接近五月十三日母親節，價格會微幅上揚。

參選人買來送選民 需求量提升

陳根旺指出，北市康乃馨有六成產自彰化，今年初中南部氣候穩定，花卉穩定生長、品質也佳，產量較往年大增二成，光本週北市就進貨二萬把。

由於供貨量大、批發均價也下滑一成左右，中朵康乃馨批發價一把十支價格落在六十到一百元區間，去年每把則在七十到一百一十元區間；大朵康乃馨每把批發價落在一百到一百五十元區間，較去年一百一十至一百六十元區間下滑。

陳根旺指出，紅、粉及桃紅色單色康乃馨仍為今年主要花種，粉白、黃紫等雙色康乃馨也為民眾提供多元活潑選擇，價格十分便宜，推薦民眾購買。

今年適逢選舉年，母親節活動特別熱絡，尤其國民黨北市議員初選今起開打，不少參選人都向花店訂購大量的康乃馨。大安文山市議員參選人鍾沛君昨就在國民黨副主委郝龍斌陪同下發放康乃馨花束，也有不少里長發康乃馨給里民「敦親睦鄰」。

越接近母親節 價格應會上揚

陳根旺笑說，幸逢選舉年市場需求量提升，也間接讓康乃馨花卉供需穩定，預計越接近母親節、活動增多，康乃馨的價格也會逐漸回溫。

此外，陳根旺也教導民眾花卉保鮮小撇步，可將超商糖球倒入三五○到五○○ＣＣ的清水中，再插入花卉，可延長花卉的保鮮期三到五天。