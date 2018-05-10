〈台北都會〉中秋休市定案 果菜市場2天 漁禽3天

2018-05-10

果菜 中秋節營業 25、26日休市

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市批發市場春節休市多日，被外界指責引發菜價跌，原定中秋節九月廿四日週一至至廿六日週三休市三日，市場處昨開協調會，台北市蔬菜商業同業公會代表仍堅持維持休三日，指中秋節可能會有承銷人不採買、不做生意；但市場處決議，果菜批發市場中秋節營業，廿五及廿六日休市；漁類及家禽批發市場維持休市三日。

漁類及家禽 維持休市3日

主持會議的市場處主秘王夢龍證實，指蔬果公會反對改休兩天，說中秋節可能會有承銷人不採買，造成採購人潮較少；蔬果公會如改變休市日，認為會影響到公會成員權益，公會不敢替會員做決定，才會持反對意見。對於配套措施？王夢龍說明，將由台北農產運銷公司向承銷人加強宣導，向農民團體提醒當天貨源調配，避免價格受影響。

原定休3天 承銷人已安排行程

此外，也有參加會議的知情人士透露，會議中市場處希望北農公司和承銷人溝通，但承銷人堅持當天仍不來做生意該怎辦？也有單位「強力反彈」，指中秋節休三天是去年就開會排出來的結果，很多人都已安排行程，現在又臨時變更，說改就改，對他們來說很麻煩，如何向公會成員交代？

憂中秋節不做生意 北農將宣導

市場處表示，考量蔬果生長快速較不耐儲存，果菜批發市場在中秋節九月二十四日改為營業日，休市改為兩日；較易儲存的漁產及禽肉則維持休三日。

另外，王夢龍說，與會單位達共識，未來果菜批發市場除了農曆春節外，避免連休三日，並納入明年度休市日訂定原則。

昨與會者有市場處、北農運銷公司、台北漁產運銷公司、台北畜產運銷公司、蔬菜公會、台北市青果商業同業公會、台灣省青果運銷合作社、台北市魚類商業同業公會、台北市家禽批發市場業者代表會、台北市家畜肉品商業同業公會、中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作社聯合社、中華民國青果商業同業公會全國聯合會、農委會。