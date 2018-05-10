〈台北都會〉《選情分析》藍拚「光復」金門 綠營未表態

2018-05-10

記者吳正庭／特稿

國民黨決定不禮讓爭取連任的無黨籍現任縣長陳福海，中常會昨決議徵召現任立委楊鎮浯角逐年底金門縣長選舉，除了檯面上磨刀霍霍者，勤跑基層的民進黨縣議員陳滄江遲未表態，這些都是有可能為整個選局投下變化球的關鍵。

陳福海四年前以壓倒性的票數，成為金門第一位無黨籍縣長，上任以來，人事、財政的運用發揮得淋漓盡致，強烈的連任企圖，令許多對手知難而退。

國民黨誓言奪回金門的執政權，但苦於無適合人選，坊間還一度傳出先「禮讓」陳福海，待陳當選再「加入」國民黨之說。

國民黨中常會決定不禮讓，走自己的路，但稍早黨內有現任縣議員陳玉珍、李應文表態參選，必須整合，一致對外。

按照常理，金門長期有國民黨的鐵票，國民黨要打一場勝仗並非難事，但陳福海有現任優勢，又提早布局，背後有金門最大姓的宗親人脈，加上許多作為都讓年長選民有感，國民黨深知，要想扳回一城實非易事。

楊鎮浯兩年前參選立委，雖有父親、前資深國大代表楊肅元加持，但仍本著初生之犢精神，獲不少年輕選票，第一次參選就以高票擊敗老將，令金門鄉親眼睛一亮。

楊鎮浯善於借重服務團隊，也懂得以年輕的語言，透過網路社群搏感情，讓金門年輕一代產生共鳴，更讓國民黨對其爆發力充滿期待。地方人士說，楊鎮浯潛力十足，但「帶職參選」恐怕仍是包袱。

陳、楊爭奪縣長寶座固然各有把握，但一直未表態的民進黨縣議員陳滄江，勤跑基層、服務不分黨派，「歡喜做甘願受」的態度，漸獲鄉親認同，加上也是陳氏子弟，一旦參選，將有左右戰局的實力。