〈台北都會〉基隆情人湖出現眼鏡蛇 議員促移除

2018-05-10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市情人湖公園眼鏡蛇出沒，有遊客拍到「跟手臂一樣粗」，市議員指情人湖由風景區變成「保育區」，擔心眼鏡蛇有危及民眾安全之虞，應該「移除」到他處野放。

管理處：設公告牌提醒

北海岸暨觀音山風景區管理處基隆站主任李思賢說，已經設置公告牌提醒遊客注意，曾向行政院農業委員會特有生物研究保育中心兩棲爬蟲專家請教，是屬於台灣原生種眼鏡蛇，且存在多年，也沒傳出有傷人事件，近期會設置解說牌，告訴遊客遇到眼鏡蛇如何安全以對，呼籲遊客看見蛇不要去驚擾牠，公園的生態和平共存。

議員楊石城說，情人湖最近到處都可看到眼鏡蛇，大概有手臂那麼粗，已變成眼鏡蛇保育區而不是風景區了，休閒民眾一不小心踩到，會有生命危險。他認為，眼鏡蛇有攻擊性、毒性強，為保護市民安全，不能因保育類就不作為，他建議抓去別處放生。

議員鄭林清良也擔心，很多民眾到情人湖遊湖、登山健行，萬一被眼鏡蛇咬到怎麼辦？她建議北觀處應派人駐地巡山。

一名經常到情人湖運動的林姓民眾指出，他看到好幾次眼鏡蛇，雖然不動牠是不會傷人的，但是政府單位應該要重視，而且越來越多，這次有民眾拍到有手臂那麼粗的眼鏡蛇，可能對民眾安全有威脅。

市府：申請後可移除

市府產業發展處長林青海說，眼鏡蛇為保育類動物，依野生動物保育法規定，有危及公共安全或是人類性命之虞時，可向市府申請同意後移除，同時建議北觀處列告示牌提醒遊客注意。